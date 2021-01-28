Лох посочувствовал российским спортсменам на фоне вердикта CAS

Трёхкратный олимпийский чемпион по санному спорту немец Феликс Лох сожалеет, что российским спортсменам на чемпионате мира в Кёнигзее (Германия) придётся выступать без флага и гимна страны. Напомним, 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.
«Мне очень жаль россиян, если бы я был на их месте, то тоже был бы расстроен. Однако это решение CAS — международной организации, которая действует в интересах чистоты спорта. Я тоже хочу видеть наш вид спорта чистым, я только за этот сезон уже сдал семь или восемь допинг-тестов.
Я сочувствую ребятам и девчонкам из российских сборных, но они сильные соперники, сильные спортсмены. Это решение не должно отразиться на их результатах. Я жду с нетерпением нашей встречи, чтобы постараться выиграть, конечно. Но решение CAS надо принять», — приводит слова Лоха ТАСС.
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