«Дело Большунова тому пример». Рейс-директор FIS отреагировал на жалобы шведских лыжников

Рейс-директор FIS Пьер Миньере отреагировал на критику процедуры прохождения теста на коронавирус со стороны шведских лыжников. Эбба Андерсон и Калле Хальфарссон рассказали, что перед этапом Кубка мира в Фалуне им пришлось самим брать мазок из носа, хотя на других этапах процедуру проводили медицинские работники.
«Наблюдается тенденция, когда мы все становимся экспертами во всех областях. Я не врач. Есть процедуры, которые одобрены компетентными людьми. Мы видим, что есть различия в разных странах. Нам нужно уважать компетенцию ответственных лиц.
Является ли реакция Эббы Андерссон слишком бурной? Нет. Но сейчас у многих людей есть мнение обо всём. Дело Большунова тому пример. Нам нужно уважать специалистов в их областях. Если сделать это, то всё пройдёт гладко", — приводит слова Миньере NRK.
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