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Морис Манифика — о тесте на COVID-19 в Фалуне: глупость повсюду

Морис Манифика — о тесте на COVID-19 в Фалуне: глупость повсюду
Другие / Лыжный спорт 0

Британский лыжник Эндрю Янг рассказал о процедуре тестирования на коронавирус перед этапом Кубка мира в Фалуне (Швеция).

«Только что прошёл „тест“ на коронавирус на этапе Кубка мира в Фалуне. Шведская версия теста отличается от других. Они дают тебе палочку, дальше ты должен сделать всё сам. Надеюсь, все в Фалуне хорошо умеют засовывать себе палочки в нос.

В центре для проведения тестов нет антибактериального средства и перчаток. Все используют одну и ту же ручку для заполнения формы", — написал Янг в своём «твиттере».

Трёхкратный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира французский лыжник Морис Манифика в комментарии к посту Янга написал: «Глупость повсюду».

Этап Кубка мира в Фалуне стартует завтра, 29 января.

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