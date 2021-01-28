Морис Манифика — о тесте на COVID-19 в Фалуне: глупость повсюду
Британский лыжник Эндрю Янг рассказал о процедуре тестирования на коронавирус перед этапом Кубка мира в Фалуне (Швеция).
«Только что прошёл „тест“ на коронавирус на этапе Кубка мира в Фалуне. Шведская версия теста отличается от других. Они дают тебе палочку, дальше ты должен сделать всё сам. Надеюсь, все в Фалуне хорошо умеют засовывать себе палочки в нос.
В центре для проведения тестов нет антибактериального средства и перчаток. Все используют одну и ту же ручку для заполнения формы", — написал Янг в своём «твиттере».
Трёхкратный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира французский лыжник Морис Манифика в комментарии к посту Янга написал: «Глупость повсюду».
Этап Кубка мира в Фалуне стартует завтра, 29 января.
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