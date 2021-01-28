Ступак: мысли перед этапом КМ в Фалуне? Максимально вывернуть себя, не жалея

Российская лыжница Юлия Ступак поделилась ожиданиями от седьмого этапа Кубка мира в Фалуне. Гонки в Швеции пройдут с 29 по 31 января.
«Мысли перед этапом? Максимально вывернуть себя, не жалея, не рассчитывая на хорошие лыжи или ещё на что-то. И это не только про завтрашний старт, а вообще про все гонки этого этапа. Это нужно для подготовки к чемпионату мира.
Простартоваться, пробить плато формы — сейчас это самое важное, даже важнее, чем сам старт, хотя, конечно, старт тоже важен. Какой бы он ни был, перед ЧМ или после, тебе всегда хочется быть в топе. И так же сейчас — хочется быть в топе, но форма такая, какая есть, поэтому мы будем работать с тем, что есть», — цитирует Ступак «Матч ТВ».
Чемпионат мира по лыжным гонкам 2021 года пройдёт с 25 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия).
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