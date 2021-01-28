Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Ступак: мысли перед этапом КМ в Фалуне? Максимально вывернуть себя, не жалея

Ступак: мысли перед этапом КМ в Фалуне? Максимально вывернуть себя, не жалея
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Российская лыжница Юлия Ступак поделилась ожиданиями от седьмого этапа Кубка мира в Фалуне. Гонки в Швеции пройдут с 29 по 31 января.

«Мысли перед этапом? Максимально вывернуть себя, не жалея, не рассчитывая на хорошие лыжи или ещё на что-то. И это не только про завтрашний старт, а вообще про все гонки этого этапа. Это нужно для подготовки к чемпионату мира.

Простартоваться, пробить плато формы — сейчас это самое важное, даже важнее, чем сам старт, хотя, конечно, старт тоже важен. Какой бы он ни был, перед ЧМ или после, тебе всегда хочется быть в топе. И так же сейчас — хочется быть в топе, но форма такая, какая есть, поэтому мы будем работать с тем, что есть», — цитирует Ступак «Матч ТВ».

Чемпионат мира по лыжным гонкам 2021 года пройдёт с 25 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия).

Стало известно официальное название сборной России на ЧМ по лыжным видам спорта
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021