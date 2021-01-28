Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Бородавко: Большунову не было смысла упираться до зелёных соплей в борьбе с финном

Бородавко: Большунову не было смысла упираться до зелёных соплей в борьбе с финном
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что предшествовало скандальному инциденту в концовке мужской эстафеты в Лахти, где Александр Большунов нарочно врезался в финна Йони Мяки, за что команда получила дисквалификацию.

«По дистанции корректировку прежде всего внесли лыжи, подготовленные не должным образом. Это отмечали не только мы, но и соперники. Тот же Мяки сказал, что просто издевался над нами, объезжал, как хотел.

Саша всё это видел, контролировал, и не было смысла упираться до зелёных соплей, потому что на той трассе убежать невозможно, она достаточно лёгкая, есть быстрые спуски с выкатами, где лыжи играют очень большое значение. Поэтому он всё сделал правильно, выбрал тактику одного рывка на финише. И я надеюсь, что Саша бы финна обыграл, если бы не тот инцидент, спровоцированный финном.

Сейчас Саша в порядке, и ту историю хотелось бы оставить в прошлом», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Норвежский эксперт предположил, почему FIS не станет наказывать Большунова
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021