Бородавко: Большунову не было смысла упираться до зелёных соплей в борьбе с финном

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что предшествовало скандальному инциденту в концовке мужской эстафеты в Лахти, где Александр Большунов нарочно врезался в финна Йони Мяки, за что команда получила дисквалификацию.
«По дистанции корректировку прежде всего внесли лыжи, подготовленные не должным образом. Это отмечали не только мы, но и соперники. Тот же Мяки сказал, что просто издевался над нами, объезжал, как хотел.
Саша всё это видел, контролировал, и не было смысла упираться до зелёных соплей, потому что на той трассе убежать невозможно, она достаточно лёгкая, есть быстрые спуски с выкатами, где лыжи играют очень большое значение. Поэтому он всё сделал правильно, выбрал тактику одного рывка на финише. И я надеюсь, что Саша бы финна обыграл, если бы не тот инцидент, спровоцированный финном.
Сейчас Саша в порядке, и ту историю хотелось бы оставить в прошлом», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».
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