Матч за мировую шахматную корону пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ) во время выставки «Экспо», сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

«Матч за мировую шахматную корону — это выдающееся событие, и мы гордимся тем, что объединились с „Экспо“, чтобы провести захватывающее мероприятие не только для хардкорных любителей шахмат, но и для более широкой аудитории.



Матч этого года будет во многом исключительным, и я верю, что это событие запомнится на долгие годы. Шахматы — игра с многолетней историей, но всё ещё очень загадочная. Она проявит свою красоту в этом состязании двух лучших шахматистов. Благодаря сотрудничеству между „Экспо“ и ФИДЕ мы увидим весь шахматный мир», — сказал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Соперником действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону станет победитель турнира претендентов, приостановленного весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Возобновить соревнования планируется в апреле.