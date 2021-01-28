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Сборная Норвегии не выступит на этапе Кубка мира в Нове-Месте

Сборная Норвегии не выступит на этапе Кубка мира в Нове-Месте
Другие / Лыжный спорт 0
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Сборная Норвегии по лыжным гонкам не примет участия в соревнованиях на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия), которые пройдут с 20 по 21 февраля.

«Поездки между странами Европы во время пандемии по-прежнему сопряжены с неприемлемо высоким риском заражения, и кроме того эпидемиологическая ситуация в Чехии складывается не лучшим образом», — приводит слова Ойстейна Андерсена, ответственного за лыжные гонки в Норвежской лыжной ассоциации, NRK.

«Риск, связанный с возможностью заражения команды коронавирусом, больше всего повлиял на решение не участвовать на этапе Кубка мира в Нове-Месте», — сказал менеджер команды Эспен Бьервиг.

Напомним, сборная Норвегии пропускала декабрьские этапы в Давосе (Швейцария) и Дрездене (Германия). Первоначально планировалось, что скандинавская команда пропустит все кубковые гонки до чемпионата мира, но решение было изменено. При этом лидер команды Йоханнес Хёсфлот Клебо до последнего сомневался, примет ли он участие в этапе КМ в Лахти, и принял решение его пропустить.

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