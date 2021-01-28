Захарова: дело доктора Шмидта — сигнал о неблагополучной ситуации с допингом в Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала допинговый скандал, связанный с деятельностью немецкого врача Марка Шмидта.



«Масштабы того, что вскрылось, свидетельствуют о наличии в Германии организованного криминального бизнеса в области спорта высших достижений. Налицо тревожный сигнал о неблагополучном положении дел в одной из передовых спортивных стран Европы. Мы выступаем за широкое международное сотрудничество в деле борьбы с допингом в спорте», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Напомним, Шмидта уличили в организации допинговой сети, связанной с его клиникой в Эрфурте. Врач и его подчинённые сотрудничали со спортсменами из разных стран, помогая им использовать кровяной допинг, а также испытывая на них различные препараты. Недавно Шмидт был приговорён к 4 годам и 10 месяцам тюремного заключения.