«Ирландцев у нас нет». Регбийный клуб «Стрела» пригласил Хабиба Нурмагомедова

Казанский регбийный клуб «Стрела» пригласил чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Нурмагомедов, завершивший карьеру в прошлом году, сообщил о намерении дебютировать в профессиональном футболе. Три дня назад он побывал на сборе московского «Спартака», где провёл матч с футболистами красно-белых. Место в составе спортсмену предложил также «КАМАЗ».

«Так-так, мы слышали, что Хабиб Нурмагомедов собрался начать футбольную карьеру. Но зачем футбол, когда есть регби? Тем более что многие борцы и бойцы выступают тут очень успешно. Контракт в процессе, ждём в Казани – ирландцев у нас нет, так что с микроклиматом порядок. «КАМАЗ», мы с вами поборемся за такого игрока», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Стрелы» в «Твиттере».