Маргарита Мамун, заразившаяся коронавирусом, рассказала о самочувствии
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун, у которой был обнаружен коронавирус, рассказала о самочувствии.
«Спасибо за тёплые слова поддержки. Чувствую хорошо, аппетит тоже. Запахи, к сожалению, присутствуют», — написала Мамун.
Посмотреть фотографию можно на странице Маргариты Мамун в «Инстаграме».
Мамун опубликовала фотографию из отпуска, который провела с мужем, пловцом Александром Сухоруковым. Отношения между спортсменами начались в 2013 году. 8 декабря 2016 года на Олимпийском балу в присутствии собравшихся Александр сделал Маргарите предложение. 3 октября 2019 года Маргарита родила первенца.
Помимо олимпийского золота в активе Мамун семь золотых медалей чемпионатов мира и четыре победы на первенстве континента.
У олимпийской чемпионки Маргариты Мамун обнаружен коронавирус
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