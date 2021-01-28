Маргарита Мамун, заразившаяся коронавирусом, рассказала о самочувствии

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун, у которой был обнаружен коронавирус, рассказала о самочувствии.

«Спасибо за тёплые слова поддержки. Чувствую хорошо, аппетит тоже. Запахи, к сожалению, присутствуют», — написала Мамун.

Посмотреть фотографию можно на странице Маргариты Мамун в «Инстаграме».

Мамун опубликовала фотографию из отпуска, который провела с мужем, пловцом Александром Сухоруковым. Отношения между спортсменами начались в 2013 году. 8 декабря 2016 года на Олимпийском балу в присутствии собравшихся Александр сделал Маргарите предложение. 3 октября 2019 года Маргарита родила первенца.

Помимо олимпийского золота в активе Мамун семь золотых медалей чемпионатов мира и четыре победы на первенстве континента.