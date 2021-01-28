В Иране казнили борца, который обвинялся в убийстве в ходе уличной драки

В Иране казнили борца Мехди Али Хоссейни, сообщает Bloody Elbow со ссылкой на пресс-службу Национального совета сопротивления Ирана.
30-летний спортсмен обвинялся в убийстве, совершённом в ходе уличной драки, и провёл в тюрьме последние пять лет. Иранские борцы, в том числе олимпийский чемпион 2012 года по греко-римской борьбе Хамид Сориян выступали в защиту Хоссейни.
«Мы узнали о случившемся с Мехди Али Хоссейни 9 января благодаря сообщениям местной прессы. В настоящее время мы всё ещё собираем информацию. Судя по всему, речь идёт об уголовном деле, не имеющем отношения к спорту. От Федерации борьбы Ирана мы узнали, что Хоссейни был борцом регионального уровня, который не принимал участия в соревнованиях национального или международного уровня. Объединённый мир борьбы не будет комментировать этот случай, пока у нас не будет чёткого представления о ситуации», — говорится в заявлении UWW.
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