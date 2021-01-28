Российских судей по прыжкам с трамплина уличили в завышении оценок соотечественникам

Три эксперта провели исследование, цель которого заключалась в проверке факта помощи судей из разных стран своим соотечественникам. В работе принимали участие Алекс Крумер из норвежского университетского колледжа Молде, а также Феликс Отто и Тим Павловски из Тюбингенского университета в Германии. С полным текстом исследования можно ознакомиться на researchgate.net.

В работе использовались данные 76 775 оценок судей по прыжкам на лыжах с трамплина на 203 соревнованиях. В анализ вошли все Кубки мира по лыжным видам спорта и Олимпийские игры в период с 2010 по 2017 год.

Специалисты обнаружили, что только норвежские и финские судьи не были замечены в симпатиях к соотечественникам. В то же время французские, чешские, польские и особенно российские судьи гораздо благосклоннее к спортсменам из своих стран. Так, судьи из России присваивают россиянам в среднем на 0,22 балла больше, чем другие судьи за аналогичный прыжок.

Авторы исследования также обратили внимание на связь между расположенностью к соотечественникам и индексом восприятия коррупции. При этом они подчеркнули, что это не означает, что в решениях судей присутствует элемент коррупции.