Калле Хальфварссон: однажды я отморозил не пальцы или ногу, а кое-что другое, ха-ха

Трёхкратный призёр чемпионатов мира шведский лыжник Калле Хальфварссон отреагировал на проблемы со здоровьем у ряда участников марафона Ла Диагонела, который состоялся 16 января. Гонка проходила по сильному морозу, на старте температура не превышала минус 20 градусов.



В итоге у шведского лыжника Михаэля Эклёфа развился некроз. Появилась информация, что он рисковал потерять большой палец ноги, но всё обошлось. Немецкий лыжник Патрик Оттилингер может потерять два пальца на руке.

«Вообще-то я не понимаю, как такое случилось. Очень странно, что ты в ходе гонки не чувствуешь, как начинается обморожение пальцев рук и ног. Обычно это сразу чувствуется. В такой момент нужно остановиться и обеспечить циркуляцию крови в ногах и руках. Нельзя рисковать жизнью ради соревнований.

Худший случай в моей карьере? Это случилось однажды в Финляндии. Было очень холодно. Я отморозил не пальцы или ногу, а кое-что другое, ха-ха. Было очень плохо. Это было самое чертовски неприятное ощущение. Тогда я подумал, что стоит бросить лыжные гонки.

Всё случилось в ходе соревнований. Я еле добрался до финиша. Было невероятно холодно", — цитирует Хальфварссона Aftonbladet.