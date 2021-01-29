Шведский эксперт: будет странно, если Йохауг выиграет три золота в Фалуне

Шведский эксперт, бывший лыжник Матиас Фредрикссон поделился ожиданиями от женских соревнований в рамках этапа Кубка мира в Фалуне (Швеция), который стартует сегодня, 29 января.
«Йохауг будет фаворитом, но Фрида Карлссон и Эбба Андерссон будут упорно сражаться. Думаю, Терезе завоюет медали во всех гонках. Фриде и Эббе это тоже по силам. Будет странно, если Йохауг опять выиграет три золота. Сборной Швеции не требовалось долго добираться сюда.
Раньше казалось, что Йохауг в любом случае будет побеждать, но отрывы становились всё меньше. Если у Терезе возникнут проблемы с лыжами или просто это будет неудачный день, то сопротивление ей окажут серьёзное. Она остаётся фаворитом, но легко ей победу больше не отдадут", — приводит слова Фредрикссона Dagbladet.
Сегодня в Фалуне пройдут гонки с раздельным стартом, 30 января — масс-старты, 31-го — спринты.
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