Червоткин травмировал ногу и снялся с индивидуальной гонки в Фалуне

Серебряный призёр 2018 года в эстафете российский лыжник Алексей Червоткин получил травму ноги на тренировке. Из-за этого он не примет участия в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на слова тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко.
Мужская индивидуальная гонка состоится сегодня, 29 января, и начнётся в 13:15 мск. Этап Кубка мира в Фалуне завершится послезавтра, 31 января.
Пятница, 29 января
13:15 — мужчины. 15 км, свободный стиль.
15:00 — женщины. 10 км, свободный стиль.
Суббота, 30 января
15:25 — мужчины. 15 км, классический стиль, масс-старт.
17:00 — женщины. 10 км, классический стиль, масс-старт.
Воскресенье, 31 января
13:00 — спринт, классический стиль, квалификация, мужчины, женщины.
15:30 — спринт, классический стиль, финальные забеги, мужчины, женщины.
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