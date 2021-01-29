Червоткин травмировал ногу и снялся с индивидуальной гонки в Фалуне

Серебряный призёр 2018 года в эстафете российский лыжник Алексей Червоткин получил травму ноги на тренировке. Из-за этого он не примет участия в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на слова тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко.

Мужская индивидуальная гонка состоится сегодня, 29 января, и начнётся в 13:15 мск. Этап Кубка мира в Фалуне завершится послезавтра, 31 января.

Пятница, 29 января

13:15 — мужчины. 15 км, свободный стиль.

15:00 — женщины. 10 км, свободный стиль.

Суббота, 30 января

15:25 — мужчины. 15 км, классический стиль, масс-старт.

17:00 — женщины. 10 км, классический стиль, масс-старт.

Воскресенье, 31 января

13:00 — спринт, классический стиль, квалификация, мужчины, женщины.

15:30 — спринт, классический стиль, финальные забеги, мужчины, женщины.