«Фильм ужасов». Фрида Карлссон — о фото последствий обморожения у участников Ла Диагонела

Чемпионка мира 2019 года шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала о своей реакции на фотографии ужасных последствий обморожения для участников марафона Ла Диагонела, который состоялся 16 января. Гонка проходила в условиях сильного мороза, на старте температура не превышала минус 20 градусов.

У шведского лыжника Михаэля Эклёфа развился некроз. Появилась информация, что он рисковал потерять большой палец ноги, но всё обошлось. Немецкий лыжник Патрик Оттилингер может потерять два пальца на руке.

«Когда я увидела фото в „Инстаграме“, это было как фильм ужасов. На каждом посте мне приходилось закрывать глаза. Вот что может случиться с организмом в экстремальных условиях. Испытать такое не хочется», — приводит слова Карлссон Expressen.