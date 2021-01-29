«Я очень зол». Мориса Манифика не пустили на этап Кубка мира в Фалуне

Трёхкратный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира французский лыжник Морис Манифика рассказал, что его не пустили на этап Кубка мира в Фалуне (Швеция). Соревнования стартуют сегодня, 29 января.
«За день до отъезда в Швецию мне сказали, что меня не пустят. Хотя у меня уже были собраны вещи. Почему меня не пустили? Это очень странно. Один из лыжников в нашей сборной подхватил коронавирус. Я встречался с ним неделю назад. Поэтому меня внесли в „список контактов“. Но я прошёл ПЦР-тест, который показал, что я здоров, никаких симптомов у меня нет.
Приняла ли это решение французская федерация? Именно так. Я расстроен, если честно. Я очень зол. Никто из федерации не позвонил мне и не задал вопросов. Я лишь получил сообщение: «Тебе не разрешают ехать». Ничего не понимаю. Я вроде бы уже успокоился, но сейчас вновь ощущаю разочарование, так как с нетерпением ждал соревнований в Фалуне. Я не принимаю это решение. Чувствую раздражение.
Не знаю, когда теперь буду выступать. В следующий уик-энд будет лишь спринт, а для меня ничего. Затем Нове-Место — последний этап перед чемпионатом мира. Посмотрим, выступлю ли я там", — цитирует Манифика Expressen.
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