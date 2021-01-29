18-летний российский шахматист прокомментировал победу над чемпионом мира Карлсеном

18-летний российский шахматист Андрей Есипенко рассказал, как ему удалось одержать победу над чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. 24 января на супертурнире в Вейк-ан-Зее Есипенко обыграл Карлсена белыми фигурами, норвежец сдался после 32-го хода.

«Не особо волновался. Немного было волнение, не сильнее, чем обычно. А вот во время партии у меня началось волнение, когда стал понимать, что у меня есть шансы выиграть.

Раньше я не играл с ним и не понимал, чего ожидать, как он играет. Это всё-таки другой уровень. Словно в неизвестность иду.

По результату всё хорошо, а вот по игре могло быть и лучше. Некоторые партии мог провести лучше», — приводит слова россиянина «Матч ТВ».

Супертурнир в Вейк-ан-Зее завершится 31 января.