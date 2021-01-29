Александр Грушин — о скандальном инциденте с Большуновым: финн правила на нарушал

Заслуженный тренер СССР и России по лыжным гонкам, бывший главный тренер сборной России Александр Грушин рассказал, почему, по его мнению, Александр Большунов не будет привлечён к уголовной ответственности по итогам инцидента на этапе Кубка мира в Лахти.

На финише эстафеты финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся палкой. После финиша Александр врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. 25 января на Большунова подали заявление в финскую полицию.

«Ну неужто все потеряли способность объективно воспринимать происходящее? Это же спорт, эмоции. В единоборствах люди вообще друг другу морды бьют. Что теперь, после каждого поединка разбирательства в судах устраивать? Хотя в целом ситуация крайне неприятная. Большунов — единственный спортсмен в нашей сборной, кто реально способен бороться на чемпионате мира с норвежцами. А сейчас, получается, он вынужден думать совершенно о другом.

Эмоции ведь тоже не на пустом месте рождаются. Когда вдруг рядом появляется никому не известный спортсмен и на глазах всего мира тебя обыгрывает… Саша наверняка хотел показать на стадионе, насколько он силён. Что сейчас он — ух! Возможно, сказалась внутренняя уверенность Александра в том, что Йони Мяки сам уйдёт с дороги. Когда в лыжных гонках не было массовки, то есть командных гонок, гонок с общим стартом, спортсмены вели себя несколько иначе. А массовка изначально предполагает борьбу за выживание. Грубо говоря, медаль — это тот самый кусок хлеба, который брошен в оголодавшую толпу. И люди готовы разорвать друг друга ради того, чтобы этот кусок схватить. Нельзя ведь сказать, что финн поступил непорядочно. Он соблюдал правила, нигде и никак их не нарушил. Да, не дал Большунову пройти. Но он боролся за собственное место под солнцем", — цитирует Грушина «RT на русском».