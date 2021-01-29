Бывший тренер сборной России рассказал, как Норвегия вступилась за российских лыжниц

Заслуженный тренер СССР и России по лыжным гонкам, бывший главный тренер сборной России Александр Грушин прокомментировал точку зрения о том, что падение Александра Большунова в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти было частью командной тактики сборной Норвегии.

«Не думаю. Не верю в это. О командной тактике в лыжных гонках слишком много говорят. Хотя на самом деле всё, что порой происходит на лыжне, не идёт ни в какое сравнение с тем же велоспортом, где командная тактика существовала всегда. Что до хамства — его что, на улице мало? Каждый сейчас борется за своё существование как может. И не в национальности дело.



Я, например, могу вспомнить чемпионат мира — 1995 в Тандер-Бэе. В женской эстафете у нас шла свой этап Ольга Данилова, и на одном из участков она по ошибке прошла с другой стороны разметки. То есть по факту срезала крошечный кусочек. На это обратил внимание кто-то из представителей жюри и, естественно, поднял вопрос о том, чтобы российская команда была дисквалифицирована за нарушение правил.



За нас тогда вступились норвежцы, у которых наши девочки выиграли больше минуты. Призвали не наказывать команду за мизерное и ничего не значащее нарушение, если всем очевидно, насколько русские сильнее остальных. Следом аналогичную позицию высказали шведы. И вопрос в отношении санкций был закрыт», — приводит слова Грушина «RT на русском».