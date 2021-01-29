Грушин — о словах Вяльбе про Йохауг: а доминирование России не убивало лыжный спорт?

Заслуженный тренер СССР и России по лыжным гонкам, бывший главный тренер сборной России Александр Грушин прокомментировал слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о норвежке Терезе Йохауг. В недавнем интервью «Матч ТВ» Вяльбе так оценила доминирование норвежки: «Йохауг просто убивает женские лыжные гонки. Нет никакого интереса смотреть их по телевизору».

«Если так рассуждать, можно задать и другой вопрос: тот период, когда в женских лыжах на протяжении десятка с лишним лет доминировала сборная России, не убивал лыжный спорт? Когда в первой десятке Кубка мира финишировало по восемь наших спортсменок? Каждый атлет, который считается непобедимым, на самом деле всего лишь использует какие-то свои преимущества. Пройдёт эра Йохауг, наступит другая.



Если появляется такой соперник, ну так найдите противоядие, придумайте, как с ним бороться. Проводите селекцию по стране, займитесь поиском талантов, ломайте голову над методиками. Но этого же не происходит. У нас идёт чемпионат страны, и 70% лыжников сборной там даже не стартует, хотя это является некой профессиональной обязанностью каждого российского спортсмена, получающего зарплату в ЦСП. Почему?» — цитирует Грушина «RT на русском».