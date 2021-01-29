Большунов — о победе в гонке: это лучший ответ после того, что случилось в Лахти

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне. Его отрыв от ближайшего преследователя Симена Крюгера составил 1,8 секунды.

«Это лучший ответ после того, что случилось в Лахти. Когда нас прессуют и критикуют, мы становимся сильнее. Поэтому, ребята, делайте больше, а я в свою очередь буду становиться сильнее, буду доказывать всё своими результатами.

Мысли перед гонкой — бежать и показывать достойный результат. Сегодня самые холодные условия за последние года три. В принципе, погода и трасса сегодня стабильные. Единственное, немного испортились спуски, было опасно поворачивать.

Спасибо тем, кто меня поддерживает. Спасибо и тем, кто не поддерживает. Всем спасибо», — рассказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на предыдущем этапе в Лахти Большунов стал участником скандального инцидента. Он врезался в финна Йони Мяки, за что российская команда получила дисквалификацию.