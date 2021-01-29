Устюгов объяснил, почему стал лишь 12-м в индивидуальной гонке

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал 12-е место, которое он занял в индивидуальной гонке в Фалуне. Его отставание от победителя Александра Большунова составило 1 минуту 31,2 секунды.

«Гонка была тяжёлая. Трасса здесь тяжелее, чем в Кирово-Чепецке. Где-то понимал, что можно добавлять, терпеть. Но сегодня терпеть не получилось — наверное, из-за того, что стартов не хватает. Надо больше гонок или тяжёлой работы, чтобы терпёжка работала как надо.

На втором круге сбавил темп, потому что задышал, мышцы налились. Первый круг начал в привычном темпе, но что-то пошло не так.

Первоначально Маркус (тренер сборной России Маркус Крамер. — Прим. «Чемпионата») планировал, что я побегу пятнашку и спринт. Но, может, что-то поменяется. Готов стартовать хоть завтра, хоть послезавтра. Соскучился по гонкам, и надо набирать кондиции», — рассказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».