Сергей Устюгов дал интервью после финиша без маски. Ранее он перенёс коронавирус

Российский лыжник Сергей Устюгов дал интервью после финиша индивидуальной гонки в Фалуне без маски, которая призвана минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции. Напомним, Устюгов, который занял 12-е место в Фалуне, пропустил первую половину сезона из-за коронавируса.

Фото: «Матч ТВ»

«Мы видели, что Сергей Устюгов дал интервью без маски. Это плохо. На все эти вещи, даже несмотря на социальную дистанцию между журналистом и лыжником, люди в международных федерациях обращают внимание. Здесь крайне важно соблюдать антиковидные протоколы. Нужно be careful, как говорят на международных соревнованиях», — сказал комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Победу в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом одержал россиянин Александр Большунов. Второе место занял представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер, отставший от него на 1,8 секунды. Третьим стал другой норвежец Сьюр Рёте, чьё отставание от победителя составило 23,9 секунды. Иван Якимушкин занял пятое место, Денис Спицов, Евгений Белов, Сергей Устюгов и Илья Порошкин — с 10-го по 13-е, Артём Мальцев — 16-е, Андрей Ларьков — 21-е.