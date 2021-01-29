Швед Поромо: если Большунов пригласит тренироваться в Россию, с радостью приеду

Шведский лыжник Виллиам Поромо, занявший 24-е место в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), выразил готовность потренироваться с россиянином Александром Большуновым в России.

«Отставание от победителя получилось пугающим. Если Большунов пригласит меня к себе домой в Россию потренироваться, я с радостью приеду», — приводит слова Поромо Expressen.

Большунов стал победителем индивидуальной гонки. Поромо проиграл ему более 2 минут. Второе место занял представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер, отставший от Большунова на 1,8 секунды. Третьим стал другой норвежец Сьюр Рёте, чьё отставание от победителя составило 23,9 секунды. Большунов является действующим обладателем «Большого хрустального глобуса».