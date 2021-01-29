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«Большунов доказал, что его стоит бояться». Крянин — о победе россиянина в гонке

«Большунов доказал, что его стоит бояться». Крянин — о победе россиянина в гонке
Другие / Лыжный спорт 0
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Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал победу Александра Большунова в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом в Фалуне.

«Борьба была напряжённая. Саша заставил нас понервничать, но хорошо отработал финишную прямую. Очень рад за него! Большунов доказал, что он на уровне и его стоит бояться остальным спортсменам. Не зря же он носит жёлтую майку.

Хорошо, что вернулись норвежцы, борьба стала более обострённой. Видел, как многие сомневались в Большунове после возвращения норвежских спортсменов, но я со своей колокольни всегда болею за наших. Знаю характер наших ребят. Они всегда настраиваются и выкладываются на все сто процентов. Подготовка, которая была проделана, показывает нам, что всё сделано правильно. Абсолютно все могут бороться за первое место», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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