«Большунов доказал, что его стоит бояться». Крянин — о победе россиянина в гонке

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал победу Александра Большунова в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом в Фалуне.

«Борьба была напряжённая. Саша заставил нас понервничать, но хорошо отработал финишную прямую. Очень рад за него! Большунов доказал, что он на уровне и его стоит бояться остальным спортсменам. Не зря же он носит жёлтую майку.

Хорошо, что вернулись норвежцы, борьба стала более обострённой. Видел, как многие сомневались в Большунове после возвращения норвежских спортсменов, но я со своей колокольни всегда болею за наших. Знаю характер наших ребят. Они всегда настраиваются и выкладываются на все сто процентов. Подготовка, которая была проделана, показывает нам, что всё сделано правильно. Абсолютно все могут бороться за первое место», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.