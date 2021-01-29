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Большунов поделился впечатлениями от победы в индивидуальной гонке в Фалуне

Большунов поделился впечатлениями от победы в индивидуальной гонке в Фалуне
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне. Его отрыв от ближайшего преследователя Симена Крюгера составил 1,8 секунды.

«Очень приятно вновь победить здесь. В Фалуне я побеждаю в коньковой гонке третий год подряд, и для меня, видимо, это место удачное. Всем спасибо. Огромное спасибо нашей команде, сервис-бригаде, которая сегодня сработала очень хорошо.

Быть уверенным лидером Кубка мира — это важно. Перед чемпионатом мира остаются последние гонки, и у меня сейчас есть хороший задел. Я смогу более спокойно готовиться, не обращая внимания на соревнования Кубка мира, чтобы показать на чемпионате мира более хорошие результаты», — рассказал Большунов после гонки.

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