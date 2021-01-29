Отрыв Большунова от ближайшего преследователя в Кубке мира вырос до 771 очка
Российский лыжник Александр Большунов, выигравший индивидуальную гонку на 15 км коньковым ходом на этапе Кубка мира в Фалуне, увеличил отрыв от преследователей в общем зачёте Кубка мира. Иван Якимушкин, занимающий второе место, уступает ему 771 очко, француз Морис Манифика — более 900.
Общий зачёт сезона-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам
1. Александр Большунов (Россия) — 1491 очко
2. Иван Якимушкин (Россия) — 771
3. Морис Манифика (Франция) — 588
4. Андрей Мельниченко (Россия) — 586
5. Евгений Белов (Россия) — 586
6. Артём Мальцев (Россия) — 540
7. Денис Спицов (Россия) — 535
...10. Алексей Червоткин (Россия) — 384
...12. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 332
13. Илья Семиков (Россия) — 317
...21. Глеб Ретивых (Россия) — 258.
Большунов — о победе в Фалуне: это лучший ответ после того, что случилось в Лахти
Рекомендуем вам
- 29 января 2021
-
16:20
-
16:14
-
16:01
-
16:00
-
15:54
-
15:49
-
15:32
-
15:18
-
15:09
-
15:05
-
15:04
-
14:58
-
14:54
-
14:51
-
14:51
-
14:48
-
14:44
-
14:37
-
14:32
-
14:21
-
12:07
-
11:40
-
11:33
-
11:22
-
11:00
-
10:31
-
10:13
-
09:46
-
09:24
- 28 января 2021
-
23:48
-
22:58
-
19:58
-
19:47
-
19:03
-
18:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам