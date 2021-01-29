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Отрыв Большунова от ближайшего преследователя в Кубке мира вырос до 771 очка

Отрыв Большунова от ближайшего преследователя в Кубке мира вырос до 771 очка
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов, выигравший индивидуальную гонку на 15 км коньковым ходом на этапе Кубка мира в Фалуне, увеличил отрыв от преследователей в общем зачёте Кубка мира. Иван Якимушкин, занимающий второе место, уступает ему 771 очко, француз Морис Манифика — более 900.

Общий зачёт сезона-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам

1. Александр Большунов (Россия) — 1491 очко
2. Иван Якимушкин (Россия) — 771
3. Морис Манифика (Франция) — 588
4. Андрей Мельниченко (Россия) — 586
5. Евгений Белов (Россия) — 586
6. Артём Мальцев (Россия) — 540
7. Денис Спицов (Россия) — 535
...10. Алексей Червоткин (Россия) — 384
...12. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 332
13. Илья Семиков (Россия) — 317
...21. Глеб Ретивых (Россия) — 258.

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