Мяки закрыл аккаунт в «Инстаграме» из-за сообщений россиян после конфликта с Большуновым
Финский лыжник Йони Мяки рассказал о последствиях скандального инцидента в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лахти.
«Мне было сложно сконцентрироваться на нужных вещах на этой неделе. Я получил много сообщений из России в „Инстаграме“ и был вынужден закрыть свой аккаунт», — приводит слова Мяки Expressen.
На финише эстафеты Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся палкой. После финиша Александр врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. 25 января на Большунова подали заявление в финскую полицию.
Сегодня, 29 января, Александр выиграл индивидуальную гонку на 15 км коньковым ходом на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Мяки продемонстрировал 68-й результат.
Александр Грушин — о скандальном инциденте с Большуновым: финн правила не нарушил
Рекомендуем вам
- 29 января 2021
-
16:20
-
16:14
-
16:01
-
16:00
-
15:54
-
15:49
-
15:32
-
15:18
-
15:09
-
15:05
-
15:04
-
14:58
-
14:54
-
14:51
-
14:51
-
14:48
-
14:44
-
14:37
-
14:32
-
14:21
-
12:07
-
11:40
-
11:33
-
11:22
-
11:00
-
10:31
-
10:13
-
09:46
-
09:24
- 28 января 2021
-
23:48
-
22:58
-
19:58
-
19:47
-
19:03
-
18:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам