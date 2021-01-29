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Мяки закрыл аккаунт в «Инстаграме» из-за сообщений россиян после конфликта с Большуновым

Мяки закрыл аккаунт в «Инстаграме» из-за сообщений россиян после конфликта с Большуновым
Другие / Лыжный спорт 0

Финский лыжник Йони Мяки рассказал о последствиях скандального инцидента в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лахти.

«Мне было сложно сконцентрироваться на нужных вещах на этой неделе. Я получил много сообщений из России в „Инстаграме“ и был вынужден закрыть свой аккаунт», — приводит слова Мяки Expressen.

На финише эстафеты Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся палкой. После финиша Александр врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. 25 января на Большунова подали заявление в финскую полицию.

Сегодня, 29 января, Александр выиграл индивидуальную гонку на 15 км коньковым ходом на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Мяки продемонстрировал 68-й результат.

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