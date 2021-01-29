Губерниев поиздевался над норвежцем Иверсеном во время эфира

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал то, что норвежец Эмиль Иверсен занимает лишь 11-е место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам, а россиянин Александр Большунов лидирует с огромным отрывом.

Напомним, после победы в эстафете на предыдущем этапе Кубка мира в Лахти Иверсен в резкой форме прокомментировал неудачу сборной России.

«В общем зачёте Кубка мира мы почти не видим норвежцев. Лучший – на 11-м месте. Как его сейчас называют, «писающий мальчик»? Саша (Большунов. — Прим. «Чемпионата») показал, кто на кого, так сказать», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Победу в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом одержал россиянин Александр Большунов. Второе место занял представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер, отставший от него на 1,8 секунды. Третьим стал другой норвежец Сьюр Рёте, чьё отставание от победителя составило 23,9 секунды. Иван Якимушкин занял пятое место, Денис Спицов, Евгений Белов, Сергей Устюгов и Илья Порошкин — с 10-го по 13-е, Артём Мальцев — 16-е, Андрей Ларьков — 21-е.