Йони Мяки: я принимаю извинения Большунова

Финский лыжник Йони Мяки сообщил, что принял извинения от россиянина Александра Большунова за инцидент, случившийся в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лахти.



«Говорил ли я с Большуновым? Нет, пока что мы не разговаривали. Но я принимаю его извинения. Если я встречусь с ним, то пожелаю удачи», — приводит слова Мяки Expressen.



На финише эстафеты Мяки подрезал Большунова, после чего россиянин отмахнулся палкой. После финиша Александр врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. 25 января на Большунова подали заявление в финскую полицию. Александр и глава ФЛГР Елена Вяльбе публично извинились за скандальный инцидент.



Сегодня, 29 января, Александр выиграл индивидуальную гонку на 15 км коньковым ходом на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Мяки продемонстрировал 68-й результат.

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