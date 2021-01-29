Шведский эксперт — о победе Большунова в Фалуне: он выступил впечатляюще

Шведский эксперт Андерс Бломквист поделился впечатлениями от развязки индивидуальной гонки на 15 км коньковым ходом на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Победу одержал россиянин Александр Большунов. Второе место занял представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер, отставший от него на 1,8 секунды. Третьим стал другой норвежец Сьюр Рёте, чьё отставание от победителя составило 23,9 секунды.

«Ох, что за развязку мы получили! Большунов выступил впечатляюще. Гонка в его исполнении была блестящей», — приводит слова Бломквиста Expressen.

Большунов после победы увеличил отрыв от преследователей в общем зачёте Кубка мира. Иван Якимушкин, занимающий второе место, уступает ему 771 очко, француз Морис Манифика — более 900.