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Тренер сборной России: в индивидуальной гонке Большунов боролся только с собой

Тренер сборной России: в индивидуальной гонке Большунов боролся только с собой
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом в Фалуне. Отрыв Большунова от Симена Хегстада Крюгера, занявшего второе место, составил 1,8 секунды.

«Сегодня произошло то, на что мы надеялись. Александр смог победить в этой тяжёлой гонке. Он бежал впереди всех лидеров, боролся только с собой. Большунов сумел вырвать финиш у Крюгера. Если бы он стартовал сзади, борьба была бы несколько другая.

Большунов показал свой уровень после «Тур де Ски», где была психологическая и физическая усталость. Даже после сильнейшего стресса в Лахти он сумел собраться и показать хороший результат», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Большунов — о победе в Фалуне: это лучший ответ после того, что случилось в Лахти
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