Наталья Непряева сошла в индивидуальной гонке в Фалуне

Российская лыжница Наталья Непряева не смогла финишировать в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне. Тренеры увели её с трассы.

Фото: «Матч ТВ»

Егор Сорин, муж и тренер российской лыжницы Татьяны Сориной, сообщил корреспондентам «Матч ТВ», что Непряева получила повреждение.

Напомним, ранее состоялась индивидуальная гонка у мужчин. Победу в гонке на 15 км коньковым ходом одержал россиянин Александр Большунов. Второе место занял представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер, отставший от него на 1,8 секунды. Третьим стал другой норвежец Сьюр Рёте, чьё отставание от победителя составило 23,9 секунды. Иван Якимушкин занял пятое место, Денис Спицов, Евгений Белов, Сергей Устюгов и Илья Порошкин — с 10-го по 13-е, Артём Мальцев — 16-е, Андрей Ларьков — 21-е.