Стала известна причина схода Натальи Непряевой с индивидуальной гонки в Фалуне

Корреспондент Андрей Романов рассказал подробности схода с индивидуальной гонки в Фалуне российской лыжницы Натальи Непряевой.

«Непряева упала на последнем спуске, перед выкатом на стадион. Она повредила себе руку. Неизвестно, насколько серьёзна травма. Сейчас она находится у врачей и они её осматривают», — сказал Романов в эфире «Матч ТВ».

Ранее в Фалуне состоялась индивидуальная гонка у мужчин. Победу одержал россиянин Александр Большунов. Второе место занял представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер, отставший от него на 1,8 секунды. Третьим стал другой норвежец Сьюр Рёте, чьё отставание от победителя составило 23,9 секунды. Иван Якимушкин занял пятое место, Денис Спицов, Евгений Белов, Сергей Устюгов и Илья Порошкин — с 10-го по 13-е, Артём Мальцев — 16-е, Андрей Ларьков — 21-е.