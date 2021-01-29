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Непряеву повезли в больницу. Она сильно упала, возможен перелом

Непряеву повезли в больницу. Она сильно упала, возможен перелом
Другие / Лыжный спорт 0
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Олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков, ссылаясь на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, рассказал о состоянии здоровья российской лыжницы Натальи Непряевой, которая не смогла закончить индивидуальную гонку в Фалуне.

«Вяльбе мне только что сообщила, что Наташу повезли в больницу. Она сильно упала, не может шевелить пальцами. Возможно, это перелом», — сказал Легков в эфире «Матч ТВ».

Диггинс обошла Йохауг в индивидуальной гонке в Фалуне, россиянок нет в топ-10

Гонку выиграла американская лыжница Джессика Диггинс. Второе место заняла представительница Норвегии Терезе Йохауг, отставшая от неё на 2,1 секунды. Третьей стала шведка Эбба Андерссон, чьё отставание от победительницы составило 14,6 секунды. Лучшей представительницей России стала Юлия Ступак, занявшая 12-е место. Яна Кирпиченко стала 25-й, Анна Нечаевская — 29-й, Екатерина Смирнова — 34-й, Лилия Васильева — 35-й, Наталья Непряева сошла.

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