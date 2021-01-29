Йоханнес Клебо: мне строго приказали не обгонять Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился впечатлениями от соперничества с россиянином Александром Большуновым в ходе индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Фалуне. Большунов стартовал после Клебо, но сумел опередить норвежца на дистанции. В итоге Александр одержал победу. Клебо занял седьмое место.

«Мне строго приказали не обгонять Большунова. Мне нужно было держаться сзади и не помогать ему. Я просто держался за его спиной.

Выступлю ли я на всех дистанциях на чемпионате мира? Я не хочу тратить силы понапрасну. Стать четвёртым или пятым на этой дистанции — прекрасный результат, только он ничего не значит. Лучше потратить время и энергию там, где можешь войти в первую тройку", — приводит слова Клебо NRK.

Второе место в гонке занял норвежец Симен Хегстад Крюгер, проигравший Большунову 1,8 секунды.