Ступак — о 12-м месте: если бы супруг видел прохождение спусков, он бы закрыл лицо рукой

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на 10 км коньковым ходом на этапе Кубка мира в Фалуне, где она заняла 12-е место. Спортсменка посетовала на опасные спуски на трассе.

«Спуски после мужчин довольно сильно разбиты. Нас ещё Сергей Устюгов предупреждал, что нужно быть аккуратными, поскольку уже были падения. Но видите, как получилось. У меня и так со спусками не очень, а ещё и с такими. Мне было сложно. Слава богу, нас не снимают на спусках. Если бы это увидел мой супруг, он бы закрыл лицо рукой.

Очень холодно. Хотя во время гонки ты этого не замечаешь. Честно говоря, думала, что будет намного хуже. После простуды чувствовала себя лучше, чем ожидала. Очень рада, что не сильно провалилась. Правда, если честно, по ощущениям всё равно не то», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».