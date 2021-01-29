Норвежец Крюгер отреагировал на проигрыш 1,8 секунды Большунову в индивидуальной гонке

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер поделился впечатлениями от выступления в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне. Он занял второе место, проиграв россиянину Александру Большунову 1,8 секунды.

«Я был близок к победе. Когда ты находишься так близко, то хочется победить. Но всё равно я могу быть доволен. Это лучшее, что я показал в этом сезоне», — приводит слова Крюгера NRK.

Третьим стал другой норвежец Сьюр Рёте, чьё отставание от победителя составило 23,9 секунды. Россиянин Иван Якимушкин занял пятое место, Денис Спицов, Евгений Белов, Сергей Устюгов и Илья Порошкин — с 10-го по 13-е, Артём Мальцев — 16-е, Андрей Ларьков — 21-е.

Большунов уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира.