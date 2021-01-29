Тренер сборной Норвегии: сейчас мы волки. И Большунов будет чувствовать наше дыхание

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал то, что Симен Хегстад Крюгер на 1,8 секунды отстал от Александра Большунова в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом на этапе Кубка мира в Фалуне.

«Нам не хватило 1,8 секунды, чтобы опередить его сегодня. В каком-то смысле я рад, что эти 1,8 секунды именно в его пользу. Это означает, что на него будет оказываться давление до чемпионата мира. Это вполне естественно, он главный фаворит.

Сейчас мы волки, чьё дыхание он будет чувствовать в течение месяца (до окончания чемпионата мира. — Прим. «Чемпионата»). Это будет прекрасно», — рассказал тренер в эфире NRK.

Третье место в индивидуальной гонке занял другой норвежец Сьюр Рёте, уступивший Большунову 23,9 секунды.