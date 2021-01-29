В сборной России сообщили о состоянии Натальи Непряевой

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии здоровья российской лыжницы Натальи Непряевой, которая не смогла закончить индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) из-за травмы после падения.

«Предварительно, перелома нет. Сейчас мы ждём врача, который находится с ней в клинике», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Гонку выиграла американская лыжница Джессика Диггинс. Второе место заняла представительница Норвегии Терезе Йохауг, отставшая от неё на 2,1 секунды. Третьей стала шведка Эбба Андерссон, чьё отставание от победительницы составило 14,6 секунды. Лучшей представительницей России стала Юлия Ступак, занявшая 12-е место.