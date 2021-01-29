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Йохауг рассказала, как шведка упала перед ней и помешала опередить Диггинс

Йохауг рассказала, как шведка упала перед ней и помешала опередить Диггинс
Другие / Лыжный спорт 0
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Норвежка Терезе Йохауг, занявшая второе место в индивидуальной гонке на 10 км коньковым ходом на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), рассказала, что помешало ей опередить победительницу — американку Джессику Диггинс.

«У меня было преимущество четыре секунды чуть более чем за километр до финиша. Потом Фрида Карлссон упала прямо передо мной, и мне пришлось постараться, чтобы не упасть самой. Из-за этого я потеряла несколько секунд. Не могу сказать, обошла бы я Джессику, если бы этого не случилось, но я точно потеряла время в этом моменте. Это стоило мне победы? Возможно, трудно сказать. Джессика отлично провела гонку», — приводит слова Йохауг Expressen.

«Я умудрилась дважды поскользнуться. Очень разозлилась на себя за то, что не могла устоять на собственных ногах. Дело не в невезении. Я должна уметь справляться с подобным», — прокомментировала Карлссон.

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