Фрида Карлссон: злюсь на себя, что не могу устоять на собственных ногах

Шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне. Карлссон, пропускавшая этап в Лахти, финишировала с 13-м временем, отстав от победившей американки Джессики Диггинс на 1 минуту и 18 секунд.

«Для меня это плохо. Дважды очень глупо упала, поскользнувшись. Два круга плохо пробежала. Злюсь на себя, что не могу устоять на собственных ногах. Когда упала, меня объезжала Тереза Йохауг, и я не смогла встать и погнаться за ней. У меня ничего не вышло. Смотрелось очень неуклюже. Я должна справляться с обледеневшей лыжнёй», — приводит слова Карлссон Expressen.

Ранее Йохауг рассказала, что не сумела опередить Диггинс на финише именно из-за того, что ей пришлось объезжать упавшую Карлссон.