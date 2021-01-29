Фрида Карлссон: злюсь на себя, что не могу устоять на собственных ногах

Шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне. Карлссон, пропускавшая этап в Лахти, финишировала с 13-м временем, отстав от победившей американки Джессики Диггинс на 1 минуту и 18 секунд.
«Для меня это плохо. Дважды очень глупо упала, поскользнувшись. Два круга плохо пробежала. Злюсь на себя, что не могу устоять на собственных ногах. Когда упала, меня объезжала Тереза Йохауг, и я не смогла встать и погнаться за ней. У меня ничего не вышло. Смотрелось очень неуклюже. Я должна справляться с обледеневшей лыжнёй», — приводит слова Карлссон Expressen.
Ранее Йохауг рассказала, что не сумела опередить Диггинс на финише именно из-за того, что ей пришлось объезжать упавшую Карлссон.
- 29 января 2021
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