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Наталья Непряева перенесёт операцию 31 января

Наталья Непряева перенесёт операцию 31 января
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о состоянии здоровья российской лыжницы Натальи Непряевой, которая не смогла закончить индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) из-за травмы после падения.

«Как мне и говорил врач, у Наташи перелом двух костей кисти и требуется операция. Завтра Непряева вернётся в Москву, в воскресенье ей предстоит операция», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Гонку выиграла американская лыжница Джессика Диггинс. Второе место заняла представительница Норвегии Терезе Йохауг, отставшая от неё на 2,1 секунды. Третьей стала шведка Эбба Андерссон, чьё отставание от победительницы составило 14,6 секунды. Лучшей представительницей России стала Юлия Ступак, занявшая 12-е место.

Вяльбе: мне врач сказал, что у Непряевой перелом
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