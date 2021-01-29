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Крамер: Непряева упала на кусок льда, она кричала и плакала

Крамер: Непряева упала на кусок льда, она кричала и плакала
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер российской сборной по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, как произошло падение российской лыжницы Натальи Непряевой, которая не смогла закончить индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). 31 января спортсменке предстоит операция.

«Она упала на кусок льда на предпоследнем подъёме перед финишем. Это произошло прямо там, где я стоял, поэтому я сразу же позаботился о ней. Ей было очень больно, она кричала и плакала.

Её доставили к врачу, работавшему на гонке, потом отвезли в больницу, где нам сказали, что у неё сломана рука. Это дерьмовая ситуация.

Пропустит ли она чемпионат мира? Слишком рано говорить. Я точно не знаю, что это за перелом кости. Но всё это выглядит плохо», — приводит слова Крамера Aftonbladet.

Наталья Непряева перенесёт операцию 31 января
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