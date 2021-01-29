Большунов «съел» Клебо и зарубился с другим норвежцем. Обзор драматичной гонки в Фалуне

Лидер Кубка мира Александр Большунов выиграл коньковую индивидуальную гонку с раздельным стартом на 15 км на этапе соревнований в Фалуне (Швеция). Большунов ускорялся по ходу дистанции. На первой отметке Александр уступал даже соотечественнику Сергею Устюгову, для которого это была первая личная гонка Кубка мира в сезоне. В итоге Устюгов стал 12-м, проиграв Большунову полторы минуты.

За 2 км до окончания дистанции Большунов опередил на лыжне норвежца Йоханнеса Клебо, ушедшего со старта на минуту раньше Александра, и привёз его за собой на финиш. Клебо, который впервые принимал участие в кубковой гонке с ноября 2020 года, уступил россиянину ту самую минуту, став седьмым.

Конкуренцию Большунову в ходе гонки составляли норвежцы Ханс Кристер Холунд и Сьюр Рёте, но и они не удержались за Александром на последних двух километрах. Единственным соперником оказался Симен Хегстад Крюгер, который на финише уступил россиянину 1,8 секунды.

Посмотреть видео можно на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation.