Захватывающая борьба Диггинс и Йохауг за победу в «разделке» на этапе КМ в Фалуне. Видео

Борьбу за победу в женской коньковой индивидуальной гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) вели лидер общего зачёта соревнований американская лыжница Джессика Диггинс и норвежка Терезе Йохауг, вместе с командой пропускавшая декабрьские этапы Кубка мира и «Тур де Ски». На финише Диггинс опередила Йохауг на 2,1 секунды. Однако борьбе за золото помешало оставшееся за кадром падении шведки Фриды Карлссон, которая не устояла на обледеневшей трассе как раз перед Йохауг. Терезе пришлось потерять важные секунды, объезжая соперницу.

Россиянки не сумели вмешаться в борьбу за медали. Лучшая из отечественных лыжниц Юлия Ступак, пропускавшая этап Кубка мира в Лахти из-за простуды, стала только 12-й, уступив Диггинс более минуты.

Наталья Непряева шла быстрее, но не смогла закончить гонку, упав на кусок льда на предпоследнем подъёме перед финишем. У Натальи перелом двух костей кисти, в воскресенье её ждёт операция.

Посмотреть видео можно на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат International Ski Federation.