«Это огромный удар». Губерниев отреагировал на диагноз лыжницы Непряевой

Комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги коньковых индивидуальных гонок лыжников на этапе Кубка мира в Фалуне.

У мужчин первенствовал Александр Большунов, опередивший на финише норвежца Симена Хегстада Крюгера на 1,8 сек.

Лучшая из россиянок Юлия Ступак стала только 12-й, уступив американке Джессике Диггинс более минуты. Наталья Непряева шла быстрее, но не смогла закончить гонку, упав на кусок льда на предпоследнем подъёме перед финишем. У Натальи перелом двух костей кисти, в воскресенье её ждёт операция.



«Реплика по лыжам. Двойной оскольчатый перелом у Наташи Непряевой. Я, конечно, лично дико расстроен, потому что я очень за неё болею всегда и персонально сильно симпатизирую. Понятно, что никакого чемпионата мира. Скорейшего восстановления желаю. И это огромный удар, и по моему комментаторскому болению тоже. И за девчонок вообще в принципе переживаю, потому что так многовато проигрываем, честно говоря. Посмотрим, что будет дальше.

Ну а у мужчин Большунов и норвежцы. А что касается остальной команды всё будет тоже очень сложно, поэтому не увидим мы такой россыпи золота на лыжном мире. Большунов поборется, остальные – не факт. Но время ещё есть», — сказал Губерниев в своём канале в «Телеграме».