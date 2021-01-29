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Джессика Диггинс сравнила победу в «разделке» на этапе КМ в Фалуне с видеоигрой

Джессика Диггинс сравнила победу в «разделке» на этапе КМ в Фалуне с видеоигрой
Другие / Лыжный спорт 0
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Американская лыжница Джессика Диггинс назвала победу в коньковой гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Фалуне особенной, ведь она выиграла у всех норвежек во главе с Терезе Йохауг.

«Обыграть всех сильнейших, которые собрались здесь, — это действительно нечто особенное. Не то чтобы другие гонки не были особенными, но эта была очень трудной, тем более на такой сложной трассе.

Не могу до конца поверить, что я выиграла. Но если бы нужно было придумать идеальную трассу для меня, то она была бы именно такой. Было холодно, но у меня были потрясающие лыжи. Спуски были такими нешуточными — просто сумасшедшими, а подъёмы — сложными. Но я представляла себя будто в видеоигре, когда, чтобы справиться с холодом, нужно быстрее и чаще отталкиваться палками.

Некоторые считают лыжные гонки лёгкими. По мне этого не скажешь, но я хотела бы, чтобы со стороны всё выглядело красиво», — приводит слова Диггинс NBC.

Захватывающая борьба Диггинс и Йохауг за победу в «разделке» на этапе КМ в Фалуне. Видео
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