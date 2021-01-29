Скелетонисты Третьяков и Никитина выиграли заключительный этап Кубка мира

Российские скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина первенствовали на заключительном восьмом этапе Кубка мира, который прошел в Инсбруке (Австрия).
В мужском старте вторым стал британец Крейг Томпсон, а тройку лучших замкнул австриец Самуэль Майер. Ещё один россиянин Никита Трегубов стал шестым, а Даниил Романов — восьмым.
В соревнованиях женщин второе место заняла австрийка Янина Флок, третьей стала Кимберли Бос из Нидерландов.
Обладателем Кубка мира у мужчин в десятый раз стал Мартинс Дукурс из Латвии, пропускавший этап в Инсбруке. Третьяков занял пятое место. Женский трофей достался Флок, Никитина – шестая.
Скелетон. Кубок мира. 8-й этап. Инсбрук, Австрия
Мужчины
1. Александр Третьяков (Россия) — 1.45,59
2. Крейг Томпсон (Великобритания) — +0,23
3. Самуэль Майер (Австрия) — +0,27…
6. Никита Трегубов (Россия) — +0,46…
8. Даниил Романов (Россия) — +0,80.
Общий зачёт
1. Мартинс Дукурс (Латвия) — 1456 очков
2. Александр Гасснер (Германия) — 1396
3. Томас Дукурс (Латвия) — 1226…
5. Александр Третьяков — 1171…
7. Никита Трегубов — 1056…
10. Даниил Романов — 976…
23. Евгений Рукосуев — 320.
Женщины
1. Елена Никитина (Россия) — 1.47,73
2. Янина Флок (Австрия) — +0,39
3. Кимберли Бос (Нидерланды) — +0,64…
7. Юлия Канакина — +1,06…
14. Алёна Фролова (обе — Россия) — +1,86.
Общий зачёт
1. Янина Флок (Австрия) – 1695 очков.
2. Тина Херманн (Германия) – 1515.
3. Кимберли Бос (Нидерланды) – 1326…
6. Елена Никитина – 1221…
12. Юлия Канакина – 840.
13. Алёна Фролова – 736.
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