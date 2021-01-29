Скелетонисты Третьяков и Никитина выиграли заключительный этап Кубка мира

Российские скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина первенствовали на заключительном восьмом этапе Кубка мира, который прошел в Инсбруке (Австрия).

В мужском старте вторым стал британец Крейг Томпсон, а тройку лучших замкнул австриец Самуэль Майер. Ещё один россиянин Никита Трегубов стал шестым, а Даниил Романов — восьмым.

В соревнованиях женщин второе место заняла австрийка Янина Флок, третьей стала Кимберли Бос из Нидерландов.

Обладателем Кубка мира у мужчин в десятый раз стал Мартинс Дукурс из Латвии, пропускавший этап в Инсбруке. Третьяков занял пятое место. Женский трофей достался Флок, Никитина – шестая.



Скелетон. Кубок мира. 8-й этап. Инсбрук, Австрия

Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) — 1.45,59

2. Крейг Томпсон (Великобритания) — +0,23

3. Самуэль Майер (Австрия) — +0,27…

6. Никита Трегубов (Россия) — +0,46…

8. Даниил Романов (Россия) — +0,80.

Общий зачёт

1. Мартинс Дукурс (Латвия) — 1456 очков

2. Александр Гасснер (Германия) — 1396

3. Томас Дукурс (Латвия) — 1226…

5. Александр Третьяков — 1171…

7. Никита Трегубов — 1056…

10. Даниил Романов — 976…

23. Евгений Рукосуев — 320.

Женщины

1. Елена Никитина (Россия) — 1.47,73

2. Янина Флок (Австрия) — +0,39

3. Кимберли Бос (Нидерланды) — +0,64…

7. Юлия Канакина — +1,06…

14. Алёна Фролова (обе — Россия) — +1,86.

Общий зачёт

1. Янина Флок (Австрия) – 1695 очков.

2. Тина Херманн (Германия) – 1515.

3. Кимберли Бос (Нидерланды) – 1326…

6. Елена Никитина – 1221…

12. Юлия Канакина – 840.

13. Алёна Фролова – 736.